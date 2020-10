Švajčiarsko: Ľudské práva pre primátov

Minulý mesiac rozhodol Švajčiarsky Spolkový Súd o tom, že ľudová iniciatíva "Za základné práva pre primátov" je prípustná a že sa na danú tému môže konať referendum. O čo tu ide?

Zdroj: Afrika Expeditionary Force CC BY 2.0

Roku 2017 inicioval Bazilejský think tank Sentience Politics (jeden z výhonkov hnutia efektívneho altruizmu) kantonálnu ľudovú iniciatívu "Za základné práva pre primátov".

Iniciatíva navrhuje nasledujúci doplnok do ústavy kantónu Bazilej-Mesto:

Táto ústava ďalej zaručuje nasledovné: Právo primátov na život a na telesnú a duševnú integritu.

Všimnúť si tu treba dve veci. Za prvé, iniciatíva je špecifickejšia, ako je často uvádzané. Hovorí len o primátoch, nie všeobecne o opiciach. Za druhé, nenavrhuje priznať primátom všetky ľudské práva, ale len základné práva, to jest právo nebiť svojvoľne zabitý, alebo mučený.

Pre porovnanie, Great Ape Project, ktorý sa snaží dosiahnuť podobné výsledky prostredníctvom deklarácie OSN je ešte špecifickejší. Týka sa len ľudoopov, čiže podskupiny primátov najbližšej človeku. Na druhej strane požaduje viac práv. Obsahuje aj právo na slobodu, ktoré nie je v bazilejskej ľudovej iniciatíve zahrnuté.

V kontexte Európy vyzerá situácia nasledovne:

Oranžová: Zákaz experimentov na ľudoopoch. Fialová: Zákaz experimentov na celej čeľadi Hominoidea (ľudoopi vrátane gibonov). Autor: Canuckguy CC BY-SA 4.0

Ako je vidieť, Švajčiarsko v rámci Európy zaostáva. Pre spravodlivosť však treba povedať, že mimo Európu pozná zákaz experimentov na ľudoopoch už len Nový Zéland.

Vráťme sa však k hlavnej téme tohto blogu, ktorým je priama demokracia vo Švajčiarsku.

Doteraz som písal najmä o konzervatívnych, protiprisťahovaleckých ľudových iniciatívach, pretože tie sú zo zahraničia najlepšie viditeľné. V iniciatíve "Za základné práva pre primátov" tu však vidíme príklad silne liberálnej iniciatívy.

Z politického hľadiska je ďalej zaujímavá voľba kantónu Bazilej-Mesto. Za prvé, Bazilej je centrom Švajčiarskeho farmaceutického priemyslu, sídli tu napríklad Novartis, alebo Roche. Za druhé, Bazilej-Mesto je čisto mestský a teda liberálny kantón, bez vidieckych oblastí, ktoré by tu ručičku politického barometra posúvali konzervatívnym smerom, čo dáva iniciatíve aspoň istú šancu na úspech.

(Pre zaujímavosť, kantóny Bazilej-Mesto a Bazilej-Vidiek vznikli roku 1833 rozdelením kantónu Bazilej. Udalosť sa nezaobišla bez krvavých potýčok medzi liberálnymi dobrovoľníckymi jednotkami z vidieckych oblastí a konzervatívnym vojskom mesta. Úlohy sa odvtedy vymenili, protiklady sa zmiernili a dva kantóny z času na čas uvažujú o znovuzjednotení. Referendá v rokoch 1969 a 2014 však boli neúspešné. V oboch prípadoch bolo mesto za, ale vidiek proti.)

Tak, či onak, po podaní iniciatívy ju bazilejská Veľká Rada (kantonálny parlament) roku 2018 zamieta, argumentujúc, že ochrana zvierat je záležitosť spadajúca pod spolkovú, nie kantonálnu vládu.

Kantonálny odvolací súd však rozhodnutie Veľkej Rady ruší a uznáva iniciatívu za platnú.

Šesť osôb následne podáva sťažnosť voči tomuto rozhodnutiu na Spolkový Súd, ktorý je najvyššou súdnou inštanciou vo Švajčiarsku.

Súd rozhoduje 16. septembra 2020 v prospech iniciatívy.

V rozhodnutí uvádza, že text iniciatívy je možné interpretovať tak, že neprotirečí spolkovej legislatíve, totiž, že ustanovenie sa bude vzťahovať iba na kantonálne a obecné inštitúcie. To, že vyjadrenia iniciantov vyvolávajú dojem, že výsledok bude použiteľný v širšom kontexte nie je dôvodom na vyhlásenie neplatnosti referenda.

V praxi to znamená, že základné práva pre primáty by museli rešpektovať iba inštitúcie ako Bazilejská Univerzita, alebo nemocnice. Tie však v súčasnosti žiadne primáty nevlastnia. Naopak, zmena kantonálnej ústavy by nemala žiaden účinok na súkromné inštitúcie ako je Bazilejská Zoologická Záhrada, alebo farmaceutické firmy.

Prípadný kladný výsledok referenda by bol teda viac-menej symbolický. Napriek tomu však netreba zabúdať na to, že vo Švajčiarsku sú kantónmi malými politickými laboratóriami a úspešná kantonálna legislatíva je často uvádzaná ako argument pre prijatie zákonov na spolkovej úrovni.